Росія буде притягнута до відповідальності за свої військові злочини, - Боррель

Боррель зазначив, що Росія розпочала новий рік з того, що випустила понад сотню ракет і безпілотників по Києву, Харкову та іншим містам, націливши їх на мирне населення, зруйнувавши житлові квартали та життєзабезпечувальну інфраструктуру.

"Росія буде притягнута до відповідальності за свої військові злочин. Ми стоїмо з Україною", - заявив він.

Russia started the new year by shooting over a hundred of missiles and drones at Kyiv, Kharkiv and other cities, targeting civilians, destroying residential neighbourhoods and life-supporting infrastructure.



Russia will be held to account for its war crimes



We #StandWithUkraine