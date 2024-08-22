Россия не будет перебрасывать силы с Донбасса, несмотря на курский прорыв ВСУ, - Bloomberg

Российская Федерация решила не отводить войска из Донецкой области. Это решение было принято несмотря на удачное наступление бойцов ВСУ в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Издание заявил, что несмотря на то, что некоторые российские силы были отведены из Украины после вторжения в Курскую область, вряд ли это были войска с передовой.

По данным анонимного источника издания, российское военное командование решило не передислоцировать силы с линии фронта на Донбассе, чтобы помочь отразить украинский штурм в районе Курска.

Что предшествовало

Заметим, что украинские защитники уже не первую неделю вытесняют россиян из отдельных районов Курской области. Военные ВСУ успешно продвигаются вглубь России и пополняют обменный фонд пленными.

В частности, сегодня, 22 августа, стало известно, что украинские военные использовали реактивные системы залпового огня HIMARS в Курской области. Оружие было использовано, в частности, для уничтожения мостов.

В то же время следует отметить, что российские оккупанты не сильно переживают о жизни и безопасности гражданских россиян. Сегодня министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что за все это время Российская Федерация не просила о гуманитарном коридоре для эвакуации людей из Курской области.

По данным Верещук Кремль не обращался ни в Украину, ни в Красный Крест.

Тем временем Украина, еще с 14 августа, заявила о готовности открыть гуманитарные коридоры в Курской области. Благодаря им гражданских россиян должны были эвакуировать в Сумы.

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