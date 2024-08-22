Росія не буде перекидати сили з Донбасу, попри курський прорив ЗСУ, - Bloomberg

Російська Федерація вирішила не відводити війська з Донецької області. Це рішення було прийнято навіть попри вдалий наступ бійців ЗСУ в Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Видання зазначило, що попри те, що деякі російські сили були відведені з України після вторгнення в Курську область, навряд чи це були війська з передової.

За даними анонімного джерела видання, російське військове командування вирішило не передислокувати сили з лінії фронту на Донбасі, щоб допомогти відбити український штурм у районі Курська.

Що передувало

Зауважимо, що українські захисники вже не перший тиждень витісняють росіян з окремих районів Курської області. Військові ЗСУ вдало просуваються вглиб Росії та поповнюють обмінний фонд полоненими.

Зокрема, сьогодні, 22 серпня, стало відомо, що українські військові використали реактивні системи залпового вогню HIMARS у Курській області. Зброю було використано, зокрема для знищення мостів.

Водночас варто зазначити, що російські окупанти не сильно переймаються життям та безпекою цивільних росіян. Сьогодні міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що за весь цей час Російська Федерація не просила про гуманітарний коридор для проведення евакуації людей з Курської області.

За даними Верещук Кремль не звертався ні до України, ні до Червоного Хреста.

Тим часом Україна, ще від 14 серпня заявила про готовність відкрити гуманітарні коридори у Курській області. Завдяки ним цивільних росіян мали б евакуювати до Сум.

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