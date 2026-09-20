Россия лжет об "успехах" на фронте, чтобы пошатнуть поддержку Украины партнерами, - ISW

По оценке ISW, заявление Минобороны РФ - часть долгосрочной кремлевской стратегии использовать преувеличенные данные о продвижении на фронте, чтобы убедить Украину и партнеров, что украинская оборона якобы вот-вот упадет, и Киеву следует капитулировать перед "неизбежной" победой России.

Аналитики отмечают: такая риторика особенно активизировалась в разгар выборов в Госдуму РФ и накануне открытия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - то есть именно тогда, когда внимание международного сообщества к теме максимально.

19 сентября Минобороны России утверждало, что с начала 2026 года российские войска якобы захватили более 5 300 квадратных километров и более 220 населенных пунктов в Украине, из них более 670 квадратных километров и 27 населенных пунктов - только за сентябрь.

По данным аналитиков, на самом деле россияне за этот год захватили всего 147,7 квадратного километра и 40 населенных пунктов – и при этом потеряли чистыми 20 населенных пунктов. Даже с учетом территорий, куда войска РФ только проникли, но не контролируют, общий показатель составляет 718,8 квадратного километра – все равно в разы меньше заявлений Кремля.

В то же время, по оценке ISW, украинские войска уволили по меньшей мере 972,56 квадратного километра и 60 населенных пунктов в этом году.

Аналитики отмечают: преувеличение может быть следствием культуры постоянной лжи, распространенной внутри российской армии, - то есть это не только сознательная пропаганда, но и системная проблема отчетности.

По данным ISW, реальная картина противоположна: украинские войска фактически удерживают стратегическую и оперативную инициативу с конца 2025 года - у россиян практически нет продвижения с марта 2026-го, а Украина провела успешные контратаки на Купянском, Александровском и Лиманском направлениях.