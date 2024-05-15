Россия бомбами уничтожает культурное и историческое наследие Украины, - британская разведка

Бомбардировки Россией городов с помощью ударов авиации дальнего действия и планирующих бомб оказали разрушительное воздействие на культурное, историческое и религиозное наследие Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, 14 мая 2024 года исполнилось 70 лет со дня принятия Конвенции ЮНЕСКО о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

В середине февраля 2024 года ЮНЕСКО подсчитала, что Россия нанесла ущерб культурному наследию Украины на сумму 3,5 млрд долларов, на восстановление которого потребуется 10 лет и 9 млрд долларов.

Кроме того, Министерство культуры и информационной политики Украины сообщает, что по состоянию на 2 мая 2024 года с начала полномасштабного российского вторжения ущерб понесли 1987 учреждений культуры.

По оценкам министерства, по состоянию на 6 мая 2024 года с начала российского вторжения было разрушено или повреждено 1062 объекта культурного наследия, а ЮНЕСКО отдельно подтвердила ущерб 129 объектам религиозного назначения по состоянию на 10 апреля 2024 года.

Цели Путина

Напомним, уже в марте 2022 года большинство граждан (56%) Украины были уверены, что главная цель вторжения России - это полное уничтожение украинского народа.

Кроме того, в мае 2024 года большинство (74%) украинцев считают, что ракетные удары по энергообъектам являются долгосрочной стратегией РФ, направленной на разрушение украинской энергетики.