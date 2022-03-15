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Окупація та повне знищення народу: українці назвали головні цілі вторгнення Росії

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Україна, Вівторок 15 березня 2022 10:56
Окупація та повне знищення народу: українці назвали головні цілі вторгнення Росії Фото: вторгнення Росії має на меті повне знищення українського народу, вважають українці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Більшість громадян (56%) вважають, що головна мета вторгнення Росії - це повне знищення українського народу. Ця думка домінує в усіх регіонах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Ще половина (49%) вважають, що ціль нападу - окупація України і приєднання до Росії.

Тільки 15-17% думають, що Росія переслідує мету змінити політичний курс України чи запобігти розміщенню баз НАТО, 10% - вважають, що мотивом є знищення військової інфраструктури, 5% - провокування НАТО на війну.

Тих хто вважає, що вторгнення Росії мало за мету захистити російськомовних - лише 2%.

Окупація та повне знищення народу: українці назвали головні цілі вторгнення Росії

Опитування проведене 12-13 березня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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