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Украинцы назвали цель российских ударов по электростанциям

Украина, Вторник 14 мая 2024 13:42
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Украинцы назвали цель российских ударов по электростанциям Фото: Россия пытается разрушить энергосистему, считают украинцы (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Большинство (74%) респондентов считают, что ракетные удары по энергообъектам являются долгосрочной стратегией РФ, направленной на разрушение украинской энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Еще 7% считают, что такие действия являются эпизодическими. Около 19% не определились по этому вопросу.

Украинцы назвали цель российских ударов по электростанциям

Около 80% опрошенных знают об ударах по энергетическим объектам, из них 38% хорошо информированы, 43% информированы частично, 12% знают очень мало. Ничего не знают об ушибах 6%. Жители городов и центральных областей обладают более высокой осведомленностью.

Украинцы назвали цель российских ударов по электростанциям

Более половины (57%) респондентов встречали в сети фото- или видеоматериалы, демонстрирующие масштаб разрушений энергетических объектов. Опрошенные из городов и более обеспеченные группы встречали такие материалы чаще.

Украинцы назвали цель российских ударов по электростанциям

Треть опрошенных (35%) считают, что энергетическая инфраструктура полностью выдерживает вызовы в форме ракетных ударов, большинство (56%) - считают, что выдерживает частично; еще 4% оценивают ситуацию как очень критическую.

Украинцы назвали цель российских ударов по электростанциям

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 6-8 мая 2024 года среди 1200 респондентов. Опрос проводился во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,8%.

Напомним, в марте 2024 года российская армия возобновила удары по энергосистеме Украины. Потери были самыми большими с начала войны. Были разрушены тепловые электростанции, пострадали и гидроэлектростанции.

Как заявил министр энергетики Герман Галущенко, Украина потеряла около 8 гВт мощности в системе. По его словам, в мае 2021 года в пиковое время было до 25 гВт.

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