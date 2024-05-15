ua en ru
Ср, 15 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія бомбами знищує культурну та історичну спадщину України, - британська розвідка

Україна, Середа 15 травня 2024 12:07
UA EN RU
Росія бомбами знищує культурну та історичну спадщину України, - британська розвідка Фото: Росія бомбить культурну та історичну спадщину України (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Бомбардування Росією міст за допомогою ударів авіації дальньої дії та плануючих бомб спричинило руйнівний вплив на культурну, історичну та релігійну спадщину України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як наголошується у зведенні, 14 травня 2024 року виповнилося 70 років від дня ухвалення Конвенції ЮНЕСКО про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту.

У середині лютого 2024 року ЮНЕСКО підрахувала, що Росія завдала збитків культурній спадщині України на суму 3,5 млрд доларів, на відновлення якої потрібно 10 років і 9 млрд доларів.

Крім того, Міністерство культури та інформаційної політики України повідомляє, що станом на 2 травня 2024 року з початку повномасштабного російського вторгнення збитків зазнали 1987 закладів культури.

За оцінками міністерства, станом на 6 травня 2024 року з початку російського вторгнення було зруйновано або пошкоджено 1062 об'єкти культурної спадщини, а ЮНЕСКО окремо підтвердила збитки 129 об'єктам релігійного призначення станом на 10 квітня 2024 року.

Цілі Путіна

Нагадаємо, вже у березні 2022 року більшість громадян (56%) України були впевнені, що головна мета вторгнення Росії – це повне знищення українського народу.

Крім того, у травні 2024 року більшість (74%) українців вважають, що ракетні удари по енергооб'єктах є довгостроковою стратегією РФ, спрямованою на руйнування української енергетики.

"Оскільки війна триває, російська військова машина, швидше за все, продовжить завдавати шкоди історичній та культурній спадщині України", - зазначають у Міноборони Британії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Мобілізація в Україні. Повний перелік хвороб, з якими точно не беруть на службу
Мобілізація в Україні. Повний перелік хвороб, з якими точно не беруть на службу
DAILY
Чужий серед своїх. Чому Зеленський вказав Кубракову на вихід і що за цим стоїть
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Чужий серед своїх. Чому Зеленський вказав Кубракову на вихід і що за цим стоїть