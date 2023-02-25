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Крупнейшая польская компания прекратила прием российской нефти через "Дружбу"

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Суббота 25 февраля 2023 16:37
Крупнейшая польская компания прекратила прием российской нефти через "Дружбу" Фото: Крупнейшая польская компания прекратила прием российской нефти из-за "Дружбы" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Крупнейшая польская нефтяная компания PKN Orlen SA прекратила прием нефти по нефтепроводу "Дружба" из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора компании Даниэля Обайтеко.

На российскую нефть приходится около 10% польских поставок после того, как страна сократила импорт из-за вторжения России в Украину.

Orlen заявила, что остановка не повлияет на потребителей, к которой они были готовы. Прекращение поставок по контракту Orlen с ОАО "Татнефть" показывает аналогичный шаг со стороны ОАО "Газпром", который неожиданно прекратил поставки природного газа в Польшу в апреле прошлого года.

Польша неоднократно заявляла, что планирует полностью отказаться от импорта российской нефти, но ей нужны европейские санкции, чтобы иметь возможность расторгнуть единственный оставшийся с российским поставщиком контракт.

Северный участок трубопровода "Дружба", который идет в Германию, до сих пор в основном использовался Orlen.

Ранее сообщалось, что Польша в феврале хочет более чем вдвое сократить импорт нефти из РФ.

Венгрия планирует сотрудничать с Хорватией для увеличения пропускной способности Адриатического трубопровода, по которому в Венгрию поступает нероссийская нефть.

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