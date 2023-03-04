Доходы Кремля от нефти и газа упали в два раза благодаря западным санкциям
Доходы бюджета России от нефти и газа в феврале 2023 года упали почти вдвое после того, как вступили в силу западные ограничения на сырую нефть и нефтепродукты, а экспорт газа в Европу сократился.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Налоговые поступления от нефти и газа в феврале упали на 46% по сравнению с прошлым годом до 521 млрд рублей (6,91 млрд долларов), сообщило министерство финансов РФ. По подсчетам Bloomberg, доходы от сырой нефти и нефтепродуктов, на которые в прошлом месяце приходилось более двух третей поступлений от налога на энергию, упали на 48% до 361 млрд рублей.
Сокращение отчислений в государственный бюджет произошло после того, как цена на нефть сорта Urals - ключевую экспортную смесь России - упала и торгуется со значительного дисконтом по сравнению с эталонной маркой Brent. Европейский Союз запретил большую часть морского импорта сырой нефти и нефтепродуктов из России, а "Большая семерка" ввела верхний предел цен.
Доходы от энергоносителей составляют около трети национальной казны, которая находится под давлением из-за роста стоимости финансирования войны в Украине.
Доходы от продажи газа в феврале упали почти на 42% по сравнению с прошлым годом до 161 млрд рублей, поскольку даже более высокие поступления от НДПИ не смогли компенсировать потери от экспортных пошлин. Доходы бюджета от экспортных пошлин на газ упали на 81% до 40 млрд рублей после того, как "Газпром" сократил трубопроводные поставки в Европу, исторически являвшуюся его крупнейшим рынком, а цены на топливо значительно снизились на фоне более теплой, чем обычно, погоды.
Поступления от НДПИ на газ выросли на 86% до 121 млрд рублей от повышения налога для "Газпрома" на 50 млрд рублей в месяц в 2023–2025 годах.
Напомним, средняя цена на нефть основной российской марки Urals в феврале 2023 года упала до 49,56 долларов за баррель. Это в 1,86 раз ниже, чем в феврале 2022 года.