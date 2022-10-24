У России больше нет потенциала, чтобы что-то диктовать миру, - Зеленский

"Украина ломает так называемую вторую армию мира. И теперь Россия будет только просителем. Что-то там выпрашивает в Иране, что-то пытается выдавить из стран Запада, придумывая разную чушь про Украину, запугивая, обманывая. Никогда больше Россия не будет субъектом и не сможет что-то кому-то диктовать, нет больше у нее потенциала, чтобы диктовать, мир это видит", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, весь российский потенциал тратится сейчас на войну против Украины и всего свободного мира.

"Было газовое влияние - нет, было военное влияние - испарилось, был политический вес - теперь изоляция, которая постоянно увеличивается, были идеологические амбиции - теперь только отвращение. И это очень важное изменение конфигурации в нашей части континента. Чем больше Россия своего потенциала потеряет сейчас, тем больше реальной свободы получат все народы и рядом с Россией, и в ее пределах. Украина - в первую очередь", - отметил президент.