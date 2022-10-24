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У России больше нет потенциала, чтобы что-то диктовать миру, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Россия больше не является субъектом международной политики, который сможет что-то диктовать миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Украина ломает так называемую вторую армию мира. И теперь Россия будет только просителем. Что-то там выпрашивает в Иране, что-то пытается выдавить из стран Запада, придумывая разную чушь про Украину, запугивая, обманывая. Никогда больше Россия не будет субъектом и не сможет что-то кому-то диктовать, нет больше у нее потенциала, чтобы диктовать, мир это видит", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, весь российский потенциал тратится сейчас на войну против Украины и всего свободного мира.

"Было газовое влияние - нет, было военное влияние - испарилось, был политический вес - теперь изоляция, которая постоянно увеличивается, были идеологические амбиции - теперь только отвращение. И это очень важное изменение конфигурации в нашей части континента. Чем больше Россия своего потенциала потеряет сейчас, тем больше реальной свободы получат все народы и рядом с Россией, и в ее пределах. Украина - в первую очередь", - отметил президент.

Напомним, ранее стало известно, что, по данным Минобороны Эстонии, России понадобится от двух до четырех лет до уровня, чтобы восстановить свои вооруженные силы до уровня, на котором они находились до полномасштабного вторжения в Украину.

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Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияВойна России против Украины