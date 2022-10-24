Росія більше не має потенціалу, щоб щось диктувати світу, - Зеленський

"Україна ламає так звану другу армію світу. І тепер Росія буде тільки прохачем. Щось там випрошує в Ірані, щось намагається видавити з країн Заходу, вигадуючи різну нісенітницю про Україну, залякуючи, обманюючи. Ніколи більше Росія не буде суб'єктом і не зможе щось комусь диктувати, немає більше у неї потенціалу, щоб диктувати, світ це бачить", - підкреслив Зеленський.

За його словами, весь російський потенціал зараз витрачається на війну проти України та всього вільного світу.

"Був газовий вплив - немає, був військовий вплив - випарувався, була політична вага - тепер ізоляція, яка постійно збільшується, були ідеологічні амбіції - тепер тільки огида. І це дуже важлива зміна конфігурації в нашій частині континенту. Чим більше Росія свого потенціалу втратить зараз , тим більше реальної свободи отримають усі народи і поряд з Росією, і в її межах. Україна - в першу чергу", - зазначив президент.