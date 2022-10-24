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Росія більше не має потенціалу, щоб щось диктувати світу, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Росія більше не є суб'єктом міжнародної політики, який зможе щось диктувати світові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Україна ламає так звану другу армію світу. І тепер Росія буде тільки прохачем. Щось там випрошує в Ірані, щось намагається видавити з країн Заходу, вигадуючи різну нісенітницю про Україну, залякуючи, обманюючи. Ніколи більше Росія не буде суб'єктом і не зможе щось комусь диктувати, немає більше у неї потенціалу, щоб диктувати, світ це бачить", - підкреслив Зеленський.

За його словами, весь російський потенціал зараз витрачається на війну проти України та всього вільного світу.

"Був газовий вплив - немає, був військовий вплив - випарувався, була політична вага - тепер ізоляція, яка постійно збільшується, були ідеологічні амбіції - тепер тільки огида. І це дуже важлива зміна конфігурації в нашій частині континенту. Чим більше Росія свого потенціалу втратить зараз , тим більше реальної свободи отримають усі народи і поряд з Росією, і в її межах. Україна - в першу чергу", - зазначив президент.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними Міноборони Естонії, Росії знадобиться від двох до чотирьох років до рівня, щоби відновити свої збройні сили до рівня, на якому вони перебували до повномасштабного вторгнення в Україну.

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