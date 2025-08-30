RU

Россия била по домам, более 20 пострадавших, среди них - дети: все об ударе по Запорожью

Фото: россияне атаковали Запорожье (facebook.com/vkgunpzp)
Автор: Карина Левицкая

В ночь на 30 августа российские захватчики массированно обстреляли Запорожье. Агрессор применил ударные дроны, а также баллистические и крылатые ракеты.

РБК-Украина собрало известные на данный момент ключевые последствия атаки.

Удары "Шахедами"

Агрессор продолжает тактику задания сначала дронами, а затем баллистическими и крылатыми ракетами. С вечера 29 августа враг запустил в направлении Запорожья ударные дроны.

Тревога в Запорожской области была объявлена уже с 19:00, а впоследствии в воздушном пространстве области появились первые беспилотники.

В 20:00 глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил о движении дрона в направлении города. После этого он заявил, что в области были слышны взрывы. Однако уже через полчаса вражеских дронов над областью не фиксировали.

Однако в 21:30 появился новый беспилотник, который двигался в сторону областного центра, а через полчаса Федоров сообщил о взрывах над областью и в самом городе. Дроны залетали в область и приближались к Запорожью в течение следующих нескольких часов.

В городе регулярно были слышны взрывы. Около 03:29 глава ОВА написал, что оккупанты ударили по городу по меньшей мере тремя беспилотниками.

 

Атака ракетами по Запорожью

Тогда же Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках крылатых ракет "Калибр" из района Новороссийска акватории Черного моря, а затем о баллистических и крылатых ракетах.

Вскоре мониторинговые Telegram-каналы сообщили о приближении ракет к Запорожью.

Последствия обстрелов и пострадавшие

По последним данным Нацполиции, в период с 01:46 до 04:05 россияне атаковали Запорожье 7 ракетами и 6 ударными дронами. Глава Запорожской ОГА сообщил, что враг нанес по городу минимум 12 ударов.

 

Сначала Федоров сообщал, что в результате попадания загорелись три жилых дома. Взрывной волной и обломками были повреждены соседние здания.

Однако ближе к утру враг снова запустил по Украине крылатые ракеты типа "Калибр" и баллистику. В Запорожье в очередной раз прозвучали мощные взрывы. После чего в отдельных районах города исчезла электроэнергия.

Обновлено в 8:24.

Сегодня утром "Запорожьеоблэнерго" объяснило, что в течение ночи оккупационные войска РФ нанесли удары по гражданской инфраструктуре Запорожья.

В результате вражеской атаки повреждения получило в том числе оборудование АО "Запорожьеоблэнерго", что и привело к обесточиванию значительного количества потребителей в одном из районов областного центра.

"Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть запорожцам электроснабжение", - добавили в компании.

В общем, во время атаки на город, дроны и ракеты попали по:

  • объектам инфраструктуры,
  • территориям частных домовладений,
  • вблизи многоквартирных домов.

По данным полиции, по состоянию на 08:50 количество раненых увеличилось до 24, из них трое - дети. Госпитализированы 12 человек.

На местах вражеских попаданий продолжают работать следственно-оперативные группы, парамедики полиции, взрывотехники, криминалисты, спасатели и профильные службы города.

Также на местах развернуты пункты приема заявлений и сообщений граждан.

 

 

 

Информация была взята из Telegram-каналов Воздушных сил ВСУ, начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, и правоохранителей.

Напомним, в ночь на 30 августа россияне совершили массированную ракетно-пушечную атаку по Украине. Под обстрелом были Киев, Луцк, Запорожье, Днепр и другие регионы страны.

В частности известно, что из-за обстрела Киевской области ряд поездов задерживается, и прибудет на станцию Киев с опозданием от 2 часов. Среди рейсов есть и поезда международного сообщения.

Подробнее о последствиях вражеской атаки можно узнать в материале РБК-Украина.

