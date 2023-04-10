Россия не желает видеть Францию в качестве посредника в урегулировании войны, - Песков

Кремль исключил посредничество Франции в урегулировании войны на территории Украины. Назвал его стороной конфликта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание " РБК ".

"Париж сейчас не может претендовать на роль посредника, поскольку занимает позицию участника конфликта. Поэтому сложно представить посреднические усилия", - сказал он.

Во время разговора с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Франция является участником конфликта в Украине, из-за чего не может быть посредником в его урегулировании.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам президента Франции Эммануэля Макрона, время для переговоров Украины и России о завершении войны еще не наступило, поскольку "погода военная".

Также президент Франции заявил о том, что Европе необходимо снизить свою зависимость от Соединенных Штатов Америки.

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