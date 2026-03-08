Россия бьет по энергетике и жилым домам: Зеленский назвал масштабы атак за неделю

Россия за неделю атаковала Украину почти 1750 ударными дронами, 1530 управляемыми авиабомбами и 39 ракетами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
"За последнюю неделю Россия атаковала нашу страну тысячи раз. Почти 1750 ударных дронов, 1530 управляемых авиационных бомб, 39 ракет использовал враг против наших людей. Под ударами гражданская инфраструктура: энергетика и жилые дома", - отметил Зеленский.
Президент отметил, что большинство целей украинским воинам удается обезвреживать. Но защиты нужно больше и на каждый день.
Прежде всего, по его словам, это ракеты ПВО, и поэтому взносы и поставки в рамках программы PURL ключевые.
"И я благодарю всех, кто продолжает поддержку. Нужно и в дальнейшем усиливать санкции на Россию и ее сообщников. Все, что помогает РФ финансировать и продолжать эту войну, нужно блокировать. Сегодня же будут переговоры с европейскими партнерами по каждому из этих элементов", - добавил Зеленский.
Напомним, в ночь на 8 марта Россия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 117 ударными дронами с шести направлений. Силам ПВО удалось сбить 98 вражеских беспилотников.
В то же время зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 19 ударных дронов на 11 локациях.
А в ночь на 7 марта российские войска выпустили по Украине 29 ракет, большинство из которых была баллистика, а также 480 беспилотников.
Наибольшие удары пришлись по Киеву, Днепру и Харькову. Также под ударами была Житомирщина и Винницкая область, и другие регионы страны.
В частности, от удара баллистикой по многоэтажке в Харькове вспыхнул пожар. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, среди них дети.
Больше подробностей о комбинированном ударе россиян - читайте в материале РБК-Украина.