Россия бьет по энергетике и жилым домам: Зеленский назвал масштабы атак за неделю

"За последнюю неделю Россия атаковала нашу страну тысячи раз. Почти 1750 ударных дронов, 1530 управляемых авиационных бомб, 39 ракет использовал враг против наших людей. Под ударами гражданская инфраструктура: энергетика и жилые дома", - отметил Зеленский.

Президент отметил, что большинство целей украинским воинам удается обезвреживать. Но защиты нужно больше и на каждый день.

Прежде всего, по его словам, это ракеты ПВО, и поэтому взносы и поставки в рамках программы PURL ключевые.

"И я благодарю всех, кто продолжает поддержку. Нужно и в дальнейшем усиливать санкции на Россию и ее сообщников. Все, что помогает РФ финансировать и продолжать эту войну, нужно блокировать. Сегодня же будут переговоры с европейскими партнерами по каждому из этих элементов", - добавил Зеленский.