РФ убила 33 человека ударом по автобусу в Краматорске: в двух городах останавливают транспорт
По меньшей мере 33 гражданских погибли в результате российского удара по рейсовому автобусу в Краматорске. Также возросло количество пострадавших.
Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.
"33 человека погибли, еще 18 получили ранения в результате российского удара по рейсовому автобусу в Краматорске, в котором находились люди. В результате удара возник пожар в двух автобусах и на открытой территории. Спасатели оказали помощь пострадавшим и ликвидировали возгорание", - сказано в заявлении Филашкина.
На фоне усиления российского террора глава Донецкой ОВО принял срочное решение касательно работы общественного транспорта.
"Учитывая резкое ухудшение ситуации по безопасности, дал распоряжение Краматорской и Славянской городским военным администрациям остановить работу общественного транспорта", - сообщил Филашкин.
Он обратил внимание на то, что российские захватчики сознательно и прицельно наносят удары именно по гражданским.
По словам главы ОВА, для врага автобус с пассажирами - привлекательная мишень именно потому, что одним ударом можно убить как можно больше людей.
"При таких обстоятельствах мы не имеем права рисковать жизнями пассажиров и водителей. Безопасность жителей Краматорска и Славянска сейчас превыше всего. Прошу отнестись к этому решению с пониманием", - добавил Филашкин.
Обновлено в 13:14
В поселке Беленькое Краматорской общины в результате российской атаки погибли 3 человека. Одного из погибших спасатели извлекли из-под завалов частного дома.
Что известно о предыдущих атаках РФ на Краматорск
Ранее РБК-Украина сообщало, что вечером 22 сентября российские захватчики сбросили авиабомбу на жилой район Краматорска Донецкой области. В результате удара были повреждены храм и многоэтажные дома.
Ранее россияне также ударили авиабомбой по эвакуационному пункту в городе.
А 13 сентября российская авиация сбросила на город четыре авиабомбы. Тогда в результате атаки пострадали шесть человек.