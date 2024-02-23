RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия атаковала ночью Донецкую область: погиб мужчина, повреждена гражданская инфраструктура

Фото: атака РФ по Донецкой области в ночь на 23 февраля (facebook.com/Сергей Крук)
Автор: Ярослава Борзова

В ночь на 23 февраля враг запустил по Украине около трех десятков БпЛА "Шахед" и шесть ракет. В результате авиаатаки в Донецкой области есть погибший и разрушения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замруководителя Офиса Президента Украины Алексея Кулебы.

Он отмечает, что удары РФ пришлись по городу Мирноград Донецкой области. Потерпела разрушение гражданская инфраструктура.

Враг нанес удар по жилому сектору, в результате чего был поврежден 21 частный дом. Погиб 68-летний мужчина.

Также известно о повреждении здания школы-интерната и многоквартирного дома.

Атака РФ по Украине в ночь на 23 февраля

Российские оккупанты в ночь на 23 февраля атаковали территорию Украины ударными дронами и ракетами нескольких типов. Боевая работа по отражению воздушной атаки велась в четырех областях.

В Днепре из-за попадания вражеского дрона-камикадзе типа "Шахед" в многоэтажку пострадали 8 человек. А в Одессе уже известно о трех погибших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Атака дроновВойна России против Украины