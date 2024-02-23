Россия атаковала ночью Донецкую область: погиб мужчина, повреждена гражданская инфраструктура

Атака РФ по Украине в ночь на 23 февраля

Российские оккупанты в ночь на 23 февраля атаковали территорию Украины ударными дронами и ракетами нескольких типов. Боевая работа по отражению воздушной атаки велась в четырех областях.

В Днепре из-за попадания вражеского дрона-камикадзе типа "Шахед" в многоэтажку пострадали 8 человек. А в Одессе уже известно о трех погибших.

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