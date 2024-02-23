Росія атакувала вночі Донецьку область: загинув чоловік, пошкоджена цивільна інфраструктура

Атака РФ по Україні в ніч проти 23 лютого

Російські окупанти у ніч проти 23 лютого атакували територію України ударними дронами та ракетами кількох типів. Бойова робота по відбиттю повітряної атаки велася у чотирьох областях.

У Дніпрі через влучення ворожого дрона-камікадзе типу "Шахед" у багатоповерхівку постраждали 8 осіб. А в Одесі вже відомо про трьох загиблих.

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