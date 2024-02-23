В Днепре после атаки РФ еще двое людей могут быть под завалами

В Днепре после атаки российских дронов-камикадзе в ночь на пятницу, 23 февраля, под завалами могут находиться два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

"Спасатели проводят разбор завалов. Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы по поиску еще 2 человек, предположительно находящихся под завалами", - говорится в сообщении.

Фото с места обстрела Днепра 23 февраля (t.me/dsns_telegram)

Обстрел Днепра

Российские войска в ночь на 23 февраля устроили очередную массированную атаку по Украине. В частности, под удар попали Днепр и Одесса. В Днепре из-за попадания вражеского дрона-камикадзе типа "Шахед" в многоэтажку пострадали 8 человек. А в Одессе уже известно о трех погибших.

В общей сложности РФ атаковала Украину 31 дроном-камикадзе, 23 из которых были сбиты. Кроме дронов-камикадзе, враг атаковал этой ночью также тремя зенитными управляемыми ракетами С-300, противорадиолокационной ракетой Х-31П и двумя крылатыми ракетами Х-22. Подробнее о последствиях обстрела - в материале РБК-Украина.