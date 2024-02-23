Россия атаковала ночью Донецкую область: погиб мужчина, повреждена гражданская инфраструктура

В ночь на 23 февраля враг запустил по Украине около трех десятков БпЛА "Шахед" и шесть ракет. В результате авиаатаки в Донецкой области есть погибший и разрушения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замруководителя Офиса Президента Украины Алексея Кулебы.

Также известно о повреждении здания школы-интерната и многоквартирного дома.

Враг нанес удар по жилому сектору, в результате чего был поврежден 21 частный дом. Погиб 68-летний мужчина.

Он отмечает, что удары РФ пришлись по городу Мирноград Донецкой области. Потерпела разрушение гражданская инфраструктура.

Атака РФ по Украине в ночь на 23 февраля

Российские оккупанты в ночь на 23 февраля атаковали территорию Украины ударными дронами и ракетами нескольких типов. Боевая работа по отражению воздушной атаки велась в четырех областях.

В Днепре из-за попадания вражеского дрона-камикадзе типа "Шахед" в многоэтажку пострадали 8 человек. А в Одессе уже известно о трех погибших.

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