Росія атакувала вночі Донецьку область: загинув чоловік, пошкоджена цивільна інфраструктура
В ніч на 23 лютого ворог запустив по Україні близько трьох десятків БпЛА "Шахед" та шість ракет. Внаслідок авіаатаки в Донецькій області є загиблий та руйнування цивільної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника керівника Офісу Президента України Олексія Кулеби.
Він зазначає, що удари РФ прийшлись по місту Мирноград Донецької області. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура.
Ворог завдав удару по житловому сектору, внаслідок чого було пошкоджено 21 приватний будинок. Загинув 68-річний чоловік.
Також наразі відомо про пошкодження будівлі школи-інтернату та багатоквартирного будинку.
Атака РФ по Україні в ніч проти 23 лютого
Російські окупанти у ніч проти 23 лютого атакували територію України ударними дронами та ракетами кількох типів. Бойова робота по відбиттю повітряної атаки велася у чотирьох областях.
У Дніпрі через влучення ворожого дрона-камікадзе типу "Шахед" у багатоповерхівку постраждали 8 осіб. А в Одесі вже відомо про трьох загиблих.
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