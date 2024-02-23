Росія атакувала вночі Донецьку область: загинув чоловік, пошкоджена цивільна інфраструктура

В ніч на 23 лютого ворог запустив по Україні близько трьох десятків БпЛА "Шахед" та шість ракет. Внаслідок авіаатаки в Донецькій області є загиблий та руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника керівника Офісу Президента України Олексія Кулеби.

Також наразі відомо про пошкодження будівлі школи-інтернату та багатоквартирного будинку.

Ворог завдав удару по житловому сектору, внаслідок чого було пошкоджено 21 приватний будинок. Загинув 68-річний чоловік.

Він зазначає, що удари РФ прийшлись по місту Мирноград Донецької області. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура.

Атака РФ по Україні в ніч проти 23 лютого

Російські окупанти у ніч проти 23 лютого атакували територію України ударними дронами та ракетами кількох типів. Бойова робота по відбиттю повітряної атаки велася у чотирьох областях.

У Дніпрі через влучення ворожого дрона-камікадзе типу "Шахед" у багатоповерхівку постраждали 8 осіб. А в Одесі вже відомо про трьох загиблих.

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