ua en ru
Пт, 23 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія атакувала вночі Донецьку область: загинув чоловік, пошкоджена цивільна інфраструктура

Донецька область, П'ятниця 23 лютого 2024 10:36
UA EN RU
Росія атакувала вночі Донецьку область: загинув чоловік, пошкоджена цивільна інфраструктура Фото: атака РФ по Донецькій області в ніч на 23 лютого (facebook.com/Сергій Крук)
Автор: Ярослава Борзова

В ніч на 23 лютого ворог запустив по Україні близько трьох десятків БпЛА "Шахед" та шість ракет. Внаслідок авіаатаки в Донецькій області є загиблий та руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника керівника Офісу Президента України Олексія Кулеби.

Він зазначає, що удари РФ прийшлись по місту Мирноград Донецької області. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура.

Ворог завдав удару по житловому сектору, внаслідок чого було пошкоджено 21 приватний будинок. Загинув 68-річний чоловік.

Також наразі відомо про пошкодження будівлі школи-інтернату та багатоквартирного будинку.

Атака РФ по Україні в ніч проти 23 лютого

Російські окупанти у ніч проти 23 лютого атакували територію України ударними дронами та ракетами кількох типів. Бойова робота по відбиттю повітряної атаки велася у чотирьох областях.

У Дніпрі через влучення ворожого дрона-камікадзе типу "Шахед" у багатоповерхівку постраждали 8 осіб. А в Одесі вже відомо про трьох загиблих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Атака дронів Війна Росії проти України
NEWS
"Рамштайн" та санкції. Як Захід допомагає Україні у війні з Росією: хроніка
"Рамштайн" та санкції. Як Захід допомагає Україні у війні з Росією: хроніка
DAILY
Курс на 39. Куди і чому рухається долар в Україні
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 39. Куди і чому рухається долар в Україні