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РФ нанесла удар по учебному заведению Ивано-Франковска, был пожар и разрушения (фото)

Ивано-Франковск, Суббота 22 июня 2024 07:48
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РФ нанесла удар по учебному заведению Ивано-Франковска, был пожар и разрушения (фото) Фото: последствия вражеского удара по Ивано-Франковску 22 июня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владимир Костырин

В Ивано-Франковске из-за сегодняшней российской воздушной комбинированной атаки пострадало здание учебного заведения, произошел пожар, и один из учебных корпусов был частично разрушен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Украине (ГСЧС).

Чрезвычайники рассказали, что в ночь на 22 июня оккупанты нанесли удар по территории гражданского учебного заведения в областном центре Прикарпатья.

"В результате образовался воронка 20 кв.м с ликвидированным очагом возгорания. Один из учебных корпусов частично разрушен, другие получили повреждения", - говорится в сообщении ГСЧС.

Кроме того, рассказали спасатели, из-за атаки противника также был поврежден легковой автомобиль.

В ГСЧС обнародовали фото последствий вражеского удара по Ивано-Франковску.

Какие еще последствия в Ивано-Франковске

Напомним, ранее городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своем Facebook рассказал, что в городе из-за вражеской атаки произошли повреждения на двух улицах. Он рассказал, что были зафиксированы повреждения жилья и детского сада - там выбило окна.

В городе обошлось без жертв.

Детали о нынешней комбинированной воздушной атаке российских оккупантов по территории Украины и ее последствиях - читайте в материале по этой ссылке.

Ранее в Минэнерго и Укрэнерго рассказали, что войска РФ атаковали энергетические объекты оператора системы передачи в южном и западном регионах. Есть пострадавшие среди энергетиков.

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