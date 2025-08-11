Россия атаковала Украину с четырех направлений: как отработала ПВО
В ночь на 11 августа россияне совершили очередной удар по Украине с использованием 71 беспилотника. Враг атаковал с четырех направлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
По данным военных, начиная с 20:30 10 августа, противник выпустил дроны с территории России (Шаталово, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск).
К отражению воздушного удара были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и системы борьбы с беспилотниками.
По предварительным данным по состоянию на 08:00, силами ПВО было уничтожено или подавлено 59 вражеских БПЛА Shahed и дронов-имитаторов в северных, южных и восточных регионах страны.
"Зафиксировано попадание 12 БПЛА на шести локациях, а также падение обломков на одной локации", - говорится в сообщении.
Обстрелы России
Напомним, сегодня ночью российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога,
В воскресенье, 10 августа, российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. Из-за атаки был разрушен Центральный автовокзал и повреждена клиника Запорожского медицинского университета. Пострадали десятки людей.
Прошлой ночью оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал в городе Синельниково в Днепропетровской области. Станция и здание вокзала получили серьезные повреждения.
В результате атаки"Укрзализныця" сообщила о задержке движения поездов.