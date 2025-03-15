Россия атаковала Украину баллистикой и 178 дронами. Как отработала ПВО

"В ночь на 15 марта противник атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области и 178 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов", - говорится в сообщении.

Дроны россияне запускали с направлений - Орел, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, Чауда (Крым).

Как отработала ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 8:30 подтверждено сбитие 130 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов", - отметили военные.

ПВО работала в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской и Николаевской областях.

Кроме того, 38 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий).