Росія атакувала Україну балістикою і 178 дронами. Як відпрацювала ППО

"У ніч на 15 березня противник атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської області та 178 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів", - йдеться у повідомленні.

Дрони росіяни запускали із напрямків - Орел, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Чауда (Крим).

Як відпрацювала ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 8:30 підтверджено збиття 130 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів", - зазнчили військові.

ППО працювала у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.

Крім того, 38 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).