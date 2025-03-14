Враг атаковал Сумы и Одесскую область дронами: повреждена энергетическая инфраструктура

Вечером, 14 марта, российские оккупанты снова атакуют Украину дронами. В частности, в Сумах и Одесской области в результате атаки беспилотников повреждена энергетическая инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Сумыоблэнерго" и канал главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Уважаемые потребители электроэнергии! У кого пропал свет - это из-за атаки вражеских БпЛА на город Сумы. В целях безопасности не разглашаем деталей и последствий, чтобы не корректировать дальнейшие действия армии РФ, но работаем в усиленном режиме над восстановлением распределения электроэнергии в каждый дом", - говорится в сообщении.

В "Сумыоблэнерго" призвали украинцев сохранять информационную тишину и не распространяйте в сети фото и видео с последствиями попаданий, или любые другие данные, которые могут помочь врагу скорректировать удары и сделать выводы о состоянии работы энергетической системы.

Между тем Олег Кипер сообщил, что в Одесской области в результате атаки РФ полностью обесточен Черноморск.

"В результате удара, из-за повреждения энергетической инфраструктуры, полностью обесточен город Черноморск. Оперативно разворачиваются пункты несокрушимости. Над ликвидацией работают все соответствующие службы", - написал он в 23:02.