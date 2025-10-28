RU

Россия атаковала Украину 38 дронами: часть сбита, есть попадания в четырех локациях

Иллюстративное фото: Россия атаковала Украину 38 дронами (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 28 октября российская армия осуществила очередную атаку на территорию Украины, использовав 38 ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Беспилотники типа "Шахед", "Гербера" и дроны других моделей были запущены с направлений Курска и Орла.

По данным Воздушных сил ВСУ, примерно 25 из них были "Шахедами".

Воздушное нападение отражали подразделения авиации, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, а также подразделения радиоэлектронной борьбы.

По состоянию на 09:00 силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 26 вражеских дронов на севере и востоке страны. В то же время зафиксировано попадание 12 беспилотников в четырех локациях, еще в одном месте упали обломки сбитых аппаратов.

В командовании сообщили, что атака продолжается - в воздушном пространстве Украины все еще находятся несколько вражеских дронов. Граждан призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

 

Обстрел 28 октября

Этой ночью российские войска снова атаковали северные регионы Украины. Основной целью врага был город Чернигов и Черниговская область.

В результате обстрела возникло несколько пожаров, пострадала женщина.

А вчера, 27 октября, российские войска атаковали Чернигов и Черниговский район ударными беспилотниками.

Воздушные силы ВСУ сообщали о нескольких группах дронов в направлении Чернигова. Мониторинговые каналы писали, что вблизи города насчитывалось около 15 "Шахедов".

