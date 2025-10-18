Россия атаковала Украину 164 дронами и ракетами С-300: большинство целей уничтожено

Враг применил три зенитные управляемые ракеты С-300 с территории Курской области РФ и 164 ударных беспилотника типов "Шахед", "Гербера" и других модификаций. Запуск дронов осуществлялся с направлений Миллерово, Курск, Орел и Приморско-Ахтарск. По предварительным оценкам, около 100 из них были "Шахедами".

Отражение воздушного нападения обеспечивали авиация, подразделения зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и беспилотные системы Сил обороны Украины.

По данным Воздушных сил, по состоянию на 09:00 утра было сбито или подавлено 136 вражеских дронов на севере, юге, востоке и в центре страны. В то же время зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА в 12 локациях, а также падение обломков сбитых дронов в четырех районах.

Воздушная атака продолжалась по состоянию на утро - в небе Украины оставались отдельные вражеские беспилотники.

