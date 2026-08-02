Россия атаковала терминал "Новой почты" на Харьковщине, есть погибший

Терминал был разрушен в результате двух попаданий. В компании сообщили, что погиб сотрудник перевозчика, и сейчас находятся на постоянной связи с его семьей, оказывая всю необходимую помощь и поддержку.

Фото: Разрушеный в результате атаки РФ терминал "Новой почты" в Харьковской области. (t.me/novapostcorp)

По данным "Новой почты" компания оперативно перестроила логистику. Дополнительную информацию об отправке клиенты могут найти в треккинге в приложении.