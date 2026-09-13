Россия атаковала пассажирский поезд в 2 км от границы с Польшей

"Сегодня на Волыни, в двух километрах от границы с Польшей, враг нанес удар по локомотиву пассажирского поезда", - говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" отметили, что мониторинговая группа заблаговременно обнаружила угрозу и предупредила о ней поездную бригаду.

Благодаря этому удалось избежать пострадавших. В компании не сообщают о раненых в результате этой атаки.

"Укрзализныця" продолжает следить за воздушными угрозами и принимать меры по безопасности пассажиров и железнодорожников.