Россия атаковала Одесщину: повреждены десятки домов, пострадал мужчина

Напомним, еще 22 июля Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками - тогда один из дронов попал в двухэтажный жилой дом. В результате вражеского обстрела погибли три человека, еще шестеро получили различные ранения.

В тот же день в Одессе взрывотехники Национальной полиции обезвредили российский беспилотник, упавший на жилой дом во время утренней атаки. Дрон содержал боевую часть с более чем 50 килограммами взрывчатого вещества , но она не сдетонировала.