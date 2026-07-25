RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россия атаковала Одесщину: повреждены десятки домов, пострадал мужчина

16:50 25.07.2026 Сб
1 мин
Один из домов принял удар, еще около десяти близлежащих получили повреждения
aimg Валерия Абабина
Фото: Россия атаковала Одесскую область (facebook.com DSNS Kyiv)

В Одесском районе в результате российской атаки поврежден частный жилой дом и около десяти близлежащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

По словам Кипера, Россия снова атаковала Одесщину. В результате удара поражены жилищный сектор и гражданская инфраструктура.

В Одесском районе поврежден частный жилой дом, а также около десяти близлежащих. Пострадавшим оказался 65-летний мужчина, которому медики оказывают всю необходимую помощь.

Помимо жилищного сектора, враг повредил и объекты гражданской инфраструктуры.

На местах происшествия работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших и последствиях атаки уточняется.

Напомним, еще 22 июля Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками - тогда один из дронов попал в двухэтажный жилой дом. В результате вражеского обстрела погибли три человека, еще шестеро получили различные ранения.

В тот же день в Одессе взрывотехники Национальной полиции обезвредили российский беспилотник, упавший на жилой дом во время утренней атаки. Дрон содержал боевую часть с более чем 50 килограммами взрывчатого вещества , но она не сдетонировала.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ОдессаВойна в Украине