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Отметка о пересечении границы и "Резерв+" для женщин: что в ГПСУ говорят о правилах выезда в ЕС

15:10 21.08.2026 Пт
6 мин
Что делать, если при пересечении границы не поставили штамп в паспорт?
aimg Мария Кучерявец
Отметка о пересечении границы и "Резерв+" для женщин: что в ГПСУ говорят о правилах выезда в ЕС Фото: Андрей Демченко (Facebook)
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Атаки врага на приграничную инфраструктуру, новые требования стран ЕС относительно временного защиты украинцев и нюансы пересечения границы для разных категорий граждан остаются в центре внимания.

О текущей обстановке на пунктах пропуска, правилах проставления штампов в паспортах и динамике пассажиропотока в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Главное:

  • Атаки на пункты пропуска: За двое суток Россия нанесла удары по различным пунктам пропуска в Одесской области, КПП "Табаки" приостановил работу из-за разрушения инфраструктуры.
  • Штамп о пересечении границы: Отметку в паспорт украинцам ставят только по личному требованию. Если штамп не поставили, справку можно оформить через официальный запрос в ГПСУ.
  • Правила для женщин и "Резерв+": Украинские пограничники не проверяют военно-учетные документы или приложение "Резерв+" у женщин при выезде из страны.
  • Выезд мужчин за границу: ГПСУ не получает запросов от иностранных органов касательно верификации воинской обязанности граждан, поскольку не ведет такой учет.
  • Пассажиропоток: Остается стабильно высоким (на выходных – не менее 150 тысяч в сутки). До 1 сентября ожидается рост количества лиц на въезд в Украину.

    – Вчера после массированного обстрела президент сообщил об атаке на пункт пропуска на границе с Молдовой. А уже этой ночью россияне атаковали пункт пропуска "Табаки". Это один и тот же пункт пропуска? Какая там сейчас ситуация?

    – Нет, о разных. Вчерашняя ночь касалась Ренийского района, когда враг атаковал эту территорию в целом. Несколько ударных средств были направлены в сторону приграничной инфраструктуры.

    К счастью, за вчерашнюю ночь враг не попал в сами здания или инфраструктуру пункта пропуска, а попали рядом, в непосредственной близости. Поэтому то направление продолжает функционировать, обеспечивать пропускные операции. Хотя, к сожалению, были попадания в машины, которые находились возле пункта пропуска, речь идет о грузовиках.

    Этой ночью, уже во время атаки на Болградский и Измаильский районы, попадания ударных дронов врага пришли именно по пункту пропуска "Табаки". Повреждены инфраструктура этого здания и различные конструкции, позволявшие контролирующим службам полноценно обеспечивать пропускные операции.

    К счастью, удалось избежать жертв среди людей, потому что, понимая угрозу, которая шла в том районе, пропускные операции в пункте пропуска приостанавливались. Погибших среди людей, которые могли пересекать границу в это время, и среди персонала контролирующих служб, в частности пограничного подразделения, нет.

    – Посольство Украины в Германии рекомендует украинцам при выезде из Украины обязательно получать в паспорте штамп или иную отметку о пересечении границы из-за новых правил ЕС по поводу временной защиты. Могут ли возникать случаи, когда штамп не проставляют? Что делать, если его нет?

    – Законодательство Украины уже много лет предусматривает, что отметка в паспорте гражданина Украины на границе не проставляется. Она проставляется только по требованию человека.

    То есть если человек об этом не заявит инспектору пограничной службы, соответственно, отметки в паспортном документе не будет. Если же человек скажет, что ему нужна отметка, то она будет обязательно проставлена в паспортный документ.

    Если же кто-то не поставил отметку в паспортном документе, то единственный путь получить информацию о пересечении границы – обращаться в администрацию Государственной пограничной службы по установленной форме.

    Она отображена у нас на сайте. Направив такое обращение, человеку предоставляется информация в виде справки о пересечении границы Украины с указанием даты, места и направления въезда или выезда.

    Отметка о пересечении границы и &quot;Резерв+&quot; для женщин: что в ГПСУ говорят о правилах выезда в ЕСФото: Андрей Демченко (коллаж РБК-Украина)

    – Учитывая заявления Еврокомиссии о необходимости подтверждения исполнения воинской обязанности и для женщин, претендующих на временную защиту в ЕС, изменился ли алгоритм проверки документов для женщин с медицинским или фармацевтическим образованием при выезде из Украины?

    – Ограничения на выезд из Украины во время действия военного положения касаются исключительно мужчин – граждан Украины, ну и отдельных, скажем так, категорий.

    Поэтому сказать, что какие-то изменения в правилах пересечения границы для женщин установлены на время действия военного положения, – нет.

    В то же время пограничники имеют доступ к системе "Оберіг". Это система, которая отображает учет военнообязанных и так далее. И, конечно, проверка по этой системе при пересечении границы гражданами осуществляется.

    – Швейцария вслед за ЕС адаптировала правила и ограничивает предоставление защиты для военнообязанных украинцев, резервистов и призывников. Получает ли ГПСУ обращения или запросы от швейцарских органов или стран ЕС об верификации исполнения гражданами своих воинских обязанностей в Украине?

    – Государственная пограничная служба не ведет учет военнообязанных и соблюдения гражданами своего воинского долга или обстоятельств, связанных с мобилизацией либо воинским учетом.

    Этим занимаются Министерство обороны, Вооруженные силы Украины, соответствующие структуры.

    Поэтому такого обращения к ГПСУ от различных, любых стран не может быть.

    – В некоторых странах ЕС при оформлении временной защиты от украинок начали требовать данные из приложения "Резерв+". Проверяют ли украинские пограничники это приложение или другие военно-учетные документы у женщин, в частности отдельных категорий, при выезде из Украины?

    – Нет, не проверяются.

    То есть для каждой категории граждан четко определены правила пересечения границы и то, какие документы могут проверять инспекторы пограничной службы.

    Собственно, ограничения на выезд за пределы Украины для женщин или какие-то особенности относительно проверки отдельных документов законодательством не установлены. Поэтому пограничники это и не проверяют.

    Отметка о пересечении границы и &quot;Резерв+&quot; для женщин: что в ГПСУ говорят о правилах выезда в ЕС​​​

    Фото: Андрей Демченко (коллаж РБК-Украина)

    – Какая сейчас ситуация с пересечением границы? Пассажиропоток остается стабильным, высоким?

    – Стабильно высокий.

    В выходные он не уменьшается, уже на протяжении долгого времени это не менее 150 тысяч пересечений границы, а в будние дни – это не менее 130 тысяч пересечений границы.

    В отдельные дни, особенно это касается, например, вторника, среды, четверга, пятницы, идет небольшое преимущество на выезд.

    В то же время, особенно воскресенье и понедельник и периодически суббота – это такое существенное преимущество на въезд в Украину.

    То есть все же динамика будет преобладать в этом месяце на въезд в Украину.

    Особенно мы ожидаем, что увеличение пассажиропотока на въезд произойдет, возможно, уже и на следующей неделе, а тем более ближе к 1 сентября, когда основная категория тех, кто пересекает границу, – это, в частности, мамы с детьми, которые начнут возвращаться для того, чтобы успеть на новый учебный год.

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