Россия атаковала Киевскую область более 150 дронами: пострадала целая семья

В результате вражеской атаки в Обуховском районе пострадала целая семья. Погибла женщина 27 лет. Ее четырехлетний сын с осколочными ранениями лица доставлен в детскую больницу "Охматдет" в Киеве.

Мужчина 59 лет (дедушка) был прооперирован, его состояние удовлетворительное. Он находится в травматологическом отделении местной больницы. 61-летняя бабушка получила многочисленные осколочные ранения и находится в местной больнице под наблюдением врачей.

Повреждения из-за атаки РФ

По данным Киевской ОГА, в Обуховском районе разрушен жилой дом, выбито остекление в семи многоэтажных жилых домах. Также были повреждены здания коммунального предприятия, учебных заведений, "Укрпочты", шиномонтажа, три частных дома и автомобили.

В Фастовском районе разрушены складские помещения и хозяйственное здание, повреждены два частных дома.

Фото: РФ атаковала Киевскую область 150 дронами (t.me/Mykola_Kalashnyk)

Жителей Киевской области призвали в случае обнаружения подозрительных предметов не касаться их - они могут быть взрывоопасными.

"Не пытайтесь его передвигать или разбирать. Отойдите на безопасное расстояние и предупредите других об опасности. Немедленно сообщите о находке по номерам 101 или 102", - подчеркнул глава ОВА.