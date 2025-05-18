В Киеве еще в одном районе зафиксировали последствия атаки дронов

Российская армия в ночь на воскресенье, 18 мая, нанесла массированную дроновую атаку по территории Украины. Еще в одном районе Киева были зафиксированы последствия обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГВА.

По данным властей, в результате российской атаки на Киев, по состоянию на 08:10, было обнаружено повреждение остекления окон квартиры жилого дома в Соломенском районе.

"Без пожара и пострадавших. На месте работают службы", - сказано в сообщении.

Другие последствия

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе было зафиксировано падение обломков сбитого вражеского беспилотника. В КГВА уточнили, что обошлось без пожара и пострадавших. Сейчас на месте происшествия работают специалисты.

Проблемы с транспортом

Стоит заметить, что по состоянию на 08:45 в Киеве все еще объявлена воздушная тревога. Поэтому жители и гости столицы столкнулись с проблемами в передвижении. В частности, на некоторых станциях метро замечены значительные очереди.

Рекордная атака дронов

Днем субботы, 18 мая, российская армия начала атаковать территорию Украины ударными дронами. По данным Воздушных сил, россияне запускали беспилотники типа "Шахед" с разных направлений.

Около 03:00 воскресенья, 18 мая, сигнал тревоги был объявлен в Киеве. Также в столице были слышны звуки взрывов. Стоит заметить, что по состоянию на 08:45 в Киеве все еще объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы сообщили, что в ночь на 18 мая Россия осуществила масштабную атаку по Украине, применив 273 беспилотника, в частности ударные Shahed и дроны-имитаторы.