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Россия атаковала Киевщину дронами, пострадал мужчина

21:44 31.07.2026 Пт
1 мин
В ОВА рассказали о травмах пострадавшего
aimg Валерия Абабина
Россия атаковала Киевщину дронами, пострадал мужчина Фото иллюстративное: Враг атаковал Киевщину дронами (Getty Images)
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Под атакой российских беспилотников оказался Броварской район Киевщины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

По данным военной администрации, враг атаковал в Броварской район во время вражеской атаки пострадал мужчина.

По предварительным данным, он получил обломочное ранение ноги. Медики оказывают раненому всю необходимую помощь.

В Киевской ОВО призвали жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги, находиться в безопасных местах.

Напомним, это уже не первая атака на Киевщину за сегодняшний день. Утром 31 июля российские войска совершили новое воздушное нападение на область, в результате которого повреждены здания и автомобили.

Всего в ночь на 31 июля Россия запустила в разные регионы Украины 255 ударных беспилотников - силы ПВО сбили и подавили 195 из них. В Голосеевском районе Киева из-за падения обломков дронов произошло возгорание травяного настила.

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