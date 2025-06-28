Россия атаковала FPV-дронами Запорожскую область: ранена 16-летняя девушка

Обстрелы Запорожья

Отметим, что Россия регулярно атакует Запорожье дронами, а также использует для атаки ракеты.

Так, в ночь на 25 июня в Запорожье были слышны взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения дронов, а также скоростной цели в направлении города.

Вскоре стало известно, что в одном из районов Запорожья повреждена гражданская инфраструктура. Были повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили. Кроме того, несколько человек получили ранения.

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