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Россия атаковала FPV-дронами Запорожскую область: ранена 16-летняя девушка

Фото: Россия атаковала FPV-дронами Запорожскую область (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия атаковала Запорожский район дронами. В результате удара ранена девушка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

В субботу, 28 июня, российские войска нанесли удар FPV-дронами по одному из поселков Запорожского района. В результате атаки пострадала 16-летняя девушка.

По предварительным данным, во время взрыва пострадала девушка-подросток. Она получила осколочные ранения.

Пострадавшую оперативно госпитализировали. Состояние ее здоровья врачи оценивают как средней тяжести.

Сейчас она находится под наблюдением медиков и получает всю необходимую помощь.

Обстрелы Запорожья

Отметим, что Россия регулярно атакует Запорожье дронами, а также использует для атаки ракеты.

Так, в ночь на 25 июня в Запорожье были слышны взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения дронов, а также скоростной цели в направлении города.

Вскоре стало известно, что в одном из районов Запорожья повреждена гражданская инфраструктура. Были повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили. Кроме того, несколько человек получили ранения.

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