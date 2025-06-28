Россия атаковала FPV-дронами Запорожскую область: ранена 16-летняя девушка

Россия атаковала Запорожский район дронами. В результате удара ранена девушка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.
В субботу, 28 июня, российские войска нанесли удар FPV-дронами по одному из поселков Запорожского района. В результате атаки пострадала 16-летняя девушка.
По предварительным данным, во время взрыва пострадала девушка-подросток. Она получила осколочные ранения.
Пострадавшую оперативно госпитализировали. Состояние ее здоровья врачи оценивают как средней тяжести.
Сейчас она находится под наблюдением медиков и получает всю необходимую помощь.
Отметим, что Россия регулярно атакует Запорожье дронами, а также использует для атаки ракеты.
Так, в ночь на 25 июня в Запорожье были слышны взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения дронов, а также скоростной цели в направлении города.
Вскоре стало известно, что в одном из районов Запорожья повреждена гражданская инфраструктура. Были повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили. Кроме того, несколько человек получили ранения.
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