Росія атакувала FPV-дронами Запорізьку область: поранено 16-річну дівчину

Обстріли Запоріжжя

Зазначимо, що Росія регулярно атакує Запоріжжя дронами, а також використовує для атаки ракети.

Так, у ніч на 25 червня в Запоріжжі було чути вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування дронів, а також швидкісної цілі в напрямку міста.

Незабаром стало відомо, що в одному з районів Запоріжжя пошкоджено цивільну інфраструктуру. Було пошкоджено будинки, господарські будівлі та автомобілі. Крім того, кілька людей дістали поранення.

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