Российские войска в течение недели атаковали энергетическую инфраструктуру Украины в пяти областях. Всего оккупанты применили более 1960 ударных беспилотников, более 1600 управляемых авиабомб и восемь ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, российские войска пытаются воспользоваться приближением холодов и усугубляют удары по энергетике и другим объектам критической инфраструктуры.

В частности, под атакой оказались подстанции в Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Харьковской и Одесской областях. В то же время, российские удары направлялись и по жилой застройке.

Кроме того, в ночь на 29 ноября российский беспилотник попал в многоэтажное здание в Одессе. В результате атаки погибла женщина.

В Запорожье после ночного удара российских управляемых авиабомб по жилому кварталу продолжались поисково-спасательные работы. По словам Зеленского, вблизи места атаки не было ни одного военного объекта.

В результате удара ранения получили пять человек, среди них - 14-летняя девочка. Спасатели ГСЧС извлекли ее из-под завалов. Мать ребенка погибла.

Президент выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил спасателей, ремонтные бригады и другие службы, которые ликвидируют последствия российских атак и помогают пострадавшим.

" Ежедневно работаем, чтобы поддержки было больше. Дополнительные финансовые и оборонные пакеты, прежде всего для укрепления ПВО, - это спасенные жизни. Благодарен всем, кто помогает " , - подытожил Зеленский.

Удары РФ по Украине в ночь на 29 ноября

Напомним, в ночь на 29 ноябряРоссия атаковала Украину 140 беспилотниками. Украинская ПВО сбила или подавила 101 дрон, однако попадание зафиксировали на 27 локациях.

Под ударом оказалась Одесса, где русский дрон попал в многоэтажку. Погибла женщина.