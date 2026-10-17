Россия атаковала энергообъекты в 10 областях: какая ситуация со светом в Украине

Враг атаковал ряд энергетических объектов в Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областях.

Как следствие, часть потребителей осталась без электроснабжения. В настоящее время энергетикам удалось вернуть свет более полумиллиона потребителей.

В Минэнерго отметили, что ремонтные работы продолжаются везде, где разрешается ситуация безопасности. Возобновляемые работы осложняются постоянными воздушными тревогами и угрозой повторных обстрелов.

Из-за сетевых ограничений, вызванных предыдущими российскими атаками, сегодня в ряде регионов Украины применяются графики почасовых отключений и во всех областях графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Графики отключений света были введены даже в западных областях.