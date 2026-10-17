Россия атаковала энергообъекты в 10 областях: какая ситуация со светом в Украине

Ночью и с утра 17 октября Россия атаковала энергообъекты в 10 областях Украины. Часть потребителей осталась без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.
Враг атаковал ряд энергетических объектов в Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областях.
Как следствие, часть потребителей осталась без электроснабжения. В настоящее время энергетикам удалось вернуть свет более полумиллиона потребителей.
В Минэнерго отметили, что ремонтные работы продолжаются везде, где разрешается ситуация безопасности. Возобновляемые работы осложняются постоянными воздушными тревогами и угрозой повторных обстрелов.
Из-за сетевых ограничений, вызванных предыдущими российскими атаками, сегодня в ряде регионов Украины применяются графики почасовых отключений и во всех областях графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Графики отключений света были введены даже в западных областях.
Напомним, вчера, 16 октября, в течение всего дня россияне наносили удары по энергетическим объектам Украины. В результате атак были повреждены в Киеве и 5 областях, вводили аварийные отключения света.
Между тем, российский диктатор Владимир Путин приказал своей армии продолжить массированные удары по Украине.
Такое заявление Путин сделал после того, как начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил ему о "начале" нанесения массированных ударов по энергетическим объектам Украины.