Россия атаковала авиабомбами Запорожскую область: есть раненые, разрушены дома

Атака на Украину

Напомним, что сегодня ночью РФ атаковала дронами Киев. В столице произошли пожары в разных районах города из-за падения обломков сбитых дронов. Также фиксировались пожары в домах.

На утро спасатели сообщили, что в Киеве количество пострадавших возросло до 11 человек.

Кроме того, в Черкассах в результате ночной дроновой атаки пострадал один человек.

Чрезвычайники ликвидировали все пожары в городе, которые вспыхнули по разным локациям из-за обстрела.

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