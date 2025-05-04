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Россия атаковала авиабомбами Запорожскую область: есть раненые, разрушены дома

Фото: РФ нанесла удар КАБами по Орехову (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия атаковала Запорожскую область авиабомбами. В результате ударов разрушены дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.

В воскресенье, 4 мая, российская армия нанесла массированный удар по прифронтовому Орехову в Запорожской области.

По предварительным данным, враг сбросил по меньшей мере восемь управляемых авиабомб (КАБов).

Фото: РФ атаковала Орехов (https://t.me/ivan_fedorov_zp(

В результате атаки полностью разрушены жилые дома. Сообщается о двух пострадавших мирных жителей.

Начальник ОВА проинформировал, что сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий удара.

Атака на Украину

Напомним, что сегодня ночью РФ атаковала дронами Киев. В столице произошли пожары в разных районах города из-за падения обломков сбитых дронов. Также фиксировались пожары в домах.

На утро спасатели сообщили, что в Киеве количество пострадавших возросло до 11 человек.

Кроме того, в Черкассах в результате ночной дроновой атаки пострадал один человек.

Чрезвычайники ликвидировали все пожары в городе, которые вспыхнули по разным локациям из-за обстрела.

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