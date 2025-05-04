Росія атакувала авіабомбами Запорізьку область: є поранені, зруйновані будинки

Атака на Україну

Нагадаємо, що сьогодні вночі РФ атакувала дронами Київ. У столиці сталися пожежі у різних районах міста через падіння уламків збитих дронів. Також фіксувалися пожежі у будинках.

На ранок рятувальники повідомили, що у Києві кількість постраждалих зросла до 11 людей.

Крім того, у Черкасах в результаті нічної дронової атаки постраждала одна людина.

Надзвичайники ліквідували усі пожежі у місті, які спалахнули по різних локаціях через обстріл.

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