Россияне атаковали "Шахедами" Николаевскую область: начались пожары, есть раненый
Российские войска дронами атаковали Николаевскую область. Под ударом были Очаков и Черноморская община, есть раненый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
Атака на Черноморскую громаду
В ночь на 29 декабря в 00:50 враг атаковал дронами Черноморскую громаду, из-за атаки произошло попадание в здание, которое не эксплуатируется.
"Кроме того, в результате падения обломков произошел пожар административного здания на объекте энергетической инфраструктуры, который оперативно потушили спасатели", - отметил Ким.
По его данным, ранен 49-летний работник предприятия, состояние пострадавшего удовлетворительное.
Обстрел Очакова
Кроме того, вчера, 28 декабря, около 23:40 враг атаковал "Шахедами" Очаков. Из-за падения обломков сбитых дронов, возник пожар трех хозяйственных построек и дома для отдыхающих в рекреационной зоне.
"Возгорания были оперативно ликвидированы пожарными. Пострадавших нет", - отметил глава ОВА.
Обстрелы Николаева и области
Российские войска вторую ночь подряд атакуют Николаев и область. Буквально в ночь на 28 декабря в Николаеве из-за атаки дронов произошел пожар в многоэтажке, горела крыша дома.
Кроме того, из-за падения сбитых БПЛА повреждено имущество предприятия. Обошлось без жертв и пострадавших.
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