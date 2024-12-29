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Россияне атаковали "Шахедами" Николаевскую область: начались пожары, есть раненый

Николаев, Воскресенье 29 декабря 2024 08:11
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Россияне атаковали "Шахедами" Николаевскую область: начались пожары, есть раненый Фото: россияне атаковали "Шахедами" Николаевскую область (facebook com)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска дронами атаковали Николаевскую область. Под ударом были Очаков и Черноморская община, есть раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Атака на Черноморскую громаду

В ночь на 29 декабря в 00:50 враг атаковал дронами Черноморскую громаду, из-за атаки произошло попадание в здание, которое не эксплуатируется.

"Кроме того, в результате падения обломков произошел пожар административного здания на объекте энергетической инфраструктуры, который оперативно потушили спасатели", - отметил Ким.

По его данным, ранен 49-летний работник предприятия, состояние пострадавшего удовлетворительное.

Обстрел Очакова

Кроме того, вчера, 28 декабря, около 23:40 враг атаковал "Шахедами" Очаков. Из-за падения обломков сбитых дронов, возник пожар трех хозяйственных построек и дома для отдыхающих в рекреационной зоне.

"Возгорания были оперативно ликвидированы пожарными. Пострадавших нет", - отметил глава ОВА.

Обстрелы Николаева и области

Российские войска вторую ночь подряд атакуют Николаев и область. Буквально в ночь на 28 декабря в Николаеве из-за атаки дронов произошел пожар в многоэтажке, горела крыша дома.

Кроме того, из-за падения сбитых БПЛА повреждено имущество предприятия. Обошлось без жертв и пострадавших.

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Николаев Николаевская область Дрони
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