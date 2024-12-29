Россияне атаковали "Шахедами" Николаевскую область: начались пожары, есть раненый

Российские войска дронами атаковали Николаевскую область. Под ударом были Очаков и Черноморская община, есть раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Атака на Черноморскую громаду В ночь на 29 декабря в 00:50 враг атаковал дронами Черноморскую громаду, из-за атаки произошло попадание в здание, которое не эксплуатируется. "Кроме того, в результате падения обломков произошел пожар административного здания на объекте энергетической инфраструктуры, который оперативно потушили спасатели", - отметил Ким. По его данным, ранен 49-летний работник предприятия, состояние пострадавшего удовлетворительное. Обстрел Очакова Кроме того, вчера, 28 декабря, около 23:40 враг атаковал "Шахедами" Очаков. Из-за падения обломков сбитых дронов, возник пожар трех хозяйственных построек и дома для отдыхающих в рекреационной зоне. "Возгорания были оперативно ликвидированы пожарными. Пострадавших нет", - отметил глава ОВА.