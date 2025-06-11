Россия атаковала Харьков дронами: есть попадания в дома, начался пожар

"Зафиксированы удары, предварительно, по Основянскому району. На месте одного из ударов пожар", - говорится в сообщении в 00:33.

Через несколько минут Терехов уточнил, что предварительно, зафиксированы удары, по Основянскому району. На месте одного из ударов пожар.

Обновлено в 00:42

"В одном из районов Харькова зафиксированы удары по многоквартирным и частным домам. Информация уточняется", - сообщил глава города.

Обновлено в 00:55

Мэр сообщил, что в Слободском районе Харькова, по предварительным данным, произошло попадание в пятиэтажку. Сейчас с 3-го до последнего этажа пожар. Информация о пострадавших уточняется.

"В Основянском районе Харькова удар по нескольким частным домам, на месте попаданий пожар. Информация о пострадавших уточняется", - добавил Терехов.