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Росія атакує Харків дронами: зафіксовано удари, почалася пожежа

Фото: у Харкові на тлі атаки дронів чути багато звуків вибухів (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч проти 11 червня Росія масовано атакує Харків ударними безпілотниками. В місті фіксуються удари, почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

"Зафіксовано удари, попередньо, по Основʼянському району. На місці одного з ударів пожежа", - йдеться у повідомленні о 00:33.

Через кілька хвилин Терехов уточнив, що попередньо, зафіксовано удари,по Основʼянському району. На місці одного з ударів пожежа.

Оновлено о 00:42

"В одному з районів Харкова зафіксовано удари по багатоквартирним та приватним будинкам. Інформація уточнюється", - поінформував очільник міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Ігор ТереховХарківВійна в Україні