Росія атакує Харків дронами: зафіксовано удари, почалася пожежа

"Зафіксовано удари, попередньо, по Основʼянському району. На місці одного з ударів пожежа", - йдеться у повідомленні о 00:33.

Через кілька хвилин Терехов уточнив, що попередньо, зафіксовано удари,по Основʼянському району. На місці одного з ударів пожежа.

Оновлено о 00:42

"В одному з районів Харкова зафіксовано удари по багатоквартирним та приватним будинкам. Інформація уточнюється", - поінформував очільник міста.