Россия атакует энергетическую систему Украины, - Минэнерго

В ведомстве отметили, что восстановительные работы начнутся сразу после улучшения ситуации с безопасностью. Спасатели и энергетики будут работать над ликвидацией последствий ударов, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

В то же время в "Укрэнерго" уточнили, что аварийные отключения применены из-за массированной ракетно-пушечной атаки на объекты энергетической инфраструктуры. Ограничения будут действовать до стабилизации ситуации в энергосистеме.

Энергетики призывают граждан следить за официальными сообщениями операторов системы распределения (облэнерго) в своих регионах для получения актуальной информации об отключениях и восстановлении электроснабжения.

Обстрел 23 декабря

Напомним, этой ночью и утром российская армия нанесла очередной комбинированный удар по Украине. Враг применил ударные дроны и ракеты. По состоянию на 07:50 известно, что в большинстве областей введены аварийные отключения электроэнергии.

Подробно о том, что известно о новом обстреле - читайте в материале РБК-Украина.