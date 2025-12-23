RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Россия атакует энергетическую систему Украины, - Минэнерго

Иллюстративное фото: Россия атакует энергетическую систему Украины (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Россия снова осуществила атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, в результате чего в ряде регионов введены аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

В ведомстве отметили, что восстановительные работы начнутся сразу после улучшения ситуации с безопасностью. Спасатели и энергетики будут работать над ликвидацией последствий ударов, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

В то же время в "Укрэнерго" уточнили, что аварийные отключения применены из-за массированной ракетно-пушечной атаки на объекты энергетической инфраструктуры. Ограничения будут действовать до стабилизации ситуации в энергосистеме.

Энергетики призывают граждан следить за официальными сообщениями операторов системы распределения (облэнерго) в своих регионах для получения актуальной информации об отключениях и восстановлении электроснабжения.

Обстрел 23 декабря

Напомним, этой ночью и утром российская армия нанесла очередной комбинированный удар по Украине. Враг применил ударные дроны и ракеты. По состоянию на 07:50 известно, что в большинстве областей введены аварийные отключения электроэнергии.

Подробно о том, что известно о новом обстреле - читайте в материале РБК-Украина.

 

Обстрел 23 декабря

Напомним, этой ночью и утром российская армия нанесла очередной комбинированный удар по Украине. Враг применил ударные дроны и ракеты. По состоянию на 07:50 известно, что в большинстве областей введены аварийные отключения электроэнергии.

Подробно о том, что известно о новом обстреле - читайте в материале РБК-Украина.

А вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может прибегнуть к массированным ударам по Украине в рождественские дни, несмотря на заявления об отсутствии так называемого "рождественского перемирия".

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрэнергоБлэкаутВойна в УкраинеМинэнерго