Переговоры России и Украины

16 мая в Турции состоялись первые за последние несколько лет переговоры между представителями Украины и РФ по урегулированию войны. Также в Турцию на прямые переговоры с диктатором Владимиром Путиным прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Впрочем, глава Кремля проигнорировал призыв о личной встрече.

Украинскую делегацию возглавил министр обороны Рустем Умеров, а со стороны России - помощник главы Кремля Владимир Мединский.

В рамках диалога стороны рассматривали вопрос масштабного обмена военнопленными в формате "1000 на 1000". Этот обмен провели в три этапа в течение последних выходных.

Отдельно стоит отметить, что ранее Лавров выступил против проведения возможных переговоров в Ватикане, объяснив это тем, что обе страны принадлежат к восточной ветви православия.

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