Россия "анонсировала" новый раунд переговоров с Украиной

В ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров между Украиной и Российской Федерацией (РФ) относительно полномасштабной войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) России Сергея Лаврова, которого цитирует "Коммерсантъ".
Как пишет издание, Лавров не уточнял, где именно должна состояться встреча.
"На этих переговорах, 16 мая в Стамбуле, мы настаивали на отмене этих дискриминационных законов (в отношении русского языка, - ред.), будем продолжать это делать на следующем раунде прямых переговоров, о котором мы объявим в ближайшее время", - заявил Лавров.
16 мая в Турции состоялись первые за последние несколько лет переговоры между представителями Украины и РФ по урегулированию войны. Также в Турцию на прямые переговоры с диктатором Владимиром Путиным прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Впрочем, глава Кремля проигнорировал призыв о личной встрече.
Украинскую делегацию возглавил министр обороны Рустем Умеров, а со стороны России - помощник главы Кремля Владимир Мединский.
В рамках диалога стороны рассматривали вопрос масштабного обмена военнопленными в формате "1000 на 1000". Этот обмен провели в три этапа в течение последних выходных.
Отдельно стоит отметить, что ранее Лавров выступил против проведения возможных переговоров в Ватикане, объяснив это тем, что обе страны принадлежат к восточной ветви православия.
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