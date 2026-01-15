ua en ru
Чт, 15 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Россия в 2026 году планирует начать эксплуатацию недр Донецкой области, - разведка

Донецкая область, Четверг 15 января 2026 14:15
UA EN RU
Россия в 2026 году планирует начать эксплуатацию недр Донецкой области, - разведка Фото: Россия в 2026 году планирует начать эксплуатацию недр Донетчины (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В 2026 году на временно оккупированной территории Донецкой области Россия планирует начать масштабную программу геологоразведочных работ, рассчитанную до 2031 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины.

По данным разведки, программа предусматривает поэтапные исследования месторождений с фокусом на сырье, востребованное в современной экономике, в том числе стратегические и редкие металлы. Речь идет не о разовых геологических выездах, а о долгосрочных работах, разделенных на несколько этапов.

Базой для разведки должны стать еще советские геологические материалы. В постсоветский период исследования в регионе фактически остановились, поэтому сейчас оккупационные власти планируют уточнять и обновлять данные, а также оценивать перспективность объектов с точки зрения дальнейшего промышленного освоения.

Финансирование работ заявлено за счет государственного бюджета РФ, что показательно, ведь геологоразведка требует значительных и длительных вложений без быстрой отдачи.

В СВР отметили, что активизация интереса к украинским недрам происходит на фоне ухудшения ситуации в традиционных для России сырьевых отраслях.

Нефтяная отрасль РФ переживает серьезные трудности: рост себестоимости добычи, санкционные ограничения, проблемы с экспортом и технологиями заставляют кремль искать альтернативные источники доходов.

В этих условиях временно оккупированные украинские территории рассматриваются как ресурсная база для латания бюджетных дыр и поддержки военной экономики.

Фактически речь идет о целенаправленном использовании украинских земель и природных богатств для обогащения государства-агрессора.

"Россия, нарушая нормы международного права, пытается компенсировать собственные экономические провалы за счет недр Донетчины, превращая геологоразведку не в инструмент развития региона, а в механизм ресурсного ограбления оккупированных территорий", - отметили в разведке.

Санкции против России

Напомним, в октябре 2025 года США объявили санкции против двух крупнейших нефтяных компаний РФ - "Роснефти" и "Лукойл", чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров с Украиной. Новые ограничения со стороны Вашингтона касаются не только двух главных компаний РФ, но и 36 дочерних структур.

Также в октябре Европейский Союз официально одобрил новый - уже 19-й - пакет санкций против России. Ограничения направлены на сокращение доходов Кремля и предотвращение обхода санкций через третьи страны.

Кроме того, ЕС уже начал подготовку нового санкционного пакета против России.

По последним данным разведки, из-за санкций еженедельные доходы России от экспорта нефти сократились на 500 млн долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Надра Российская Федерация Донецкая область
Новости
Минцифры получило временного руководителя вместо Федорова: кто он
Минцифры получило временного руководителя вместо Федорова: кто он
Аналитика
Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП