Россия в 2025 году увеличила экспорт золота в Китай на 800%

В денежном измерении рост был еще более стремительным - в 14,6 раза, до 3,29 млрд долларов. Как в тоннах, так и в стоимости эти показатели стали рекордными за всю историю торговых отношений между Россией и Китаем в сегменте золота.

Особенно резкий скачок зафиксировали в декабре 2025 года: тогда экспорт российского золота в КНР достиг 10 тонн на сумму 1,35 млрд долларов, что также стало историческим максимумом.

Несмотря на резкий рост, Россия по итогам года заняла лишь седьмое место среди крупнейших поставщиков золота в Китай. Лидером остается Швейцария с объемом экспорта на 25,73 млрд долларов. Далее следуют Канада (11,06 млрд долларов), Южно-Африканская Республика (9,42 млрд), Австралия (8,77 млрд) и Киргизия (4,95 млрд).

Для сравнения, в 2024 году Россия находилась лишь на 11-й позиции среди экспортеров золота в КНР.