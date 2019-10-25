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У Туреччини мікроавтобус з українцями зіткнувся з трактором, 13 постраждалих

Новини » В світі    25.10.2019 - 03:36
У Туреччини мікроавтобус з українцями зіткнувся з трактором, 13 постраждалих
У Туреччині в ДТП постраждали 10 українських туристів (milliyet.com.tr)

В результаті аварії постраждали 10 туристів з України, турецький гід і водії транспортних засобів

У Туреччини мікроавтобус, який перевозив українських туристів, зіткнувся з трактором, постраждали 13 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Milliyet.

ДТП сталася на трасі Деницли-Анталія. В результаті зіткнення мікроавтобус з'їхав з дороги і врізався в огорожу.

Серед постраждалих 10 туристів з України, турецький гід та водії транспортних засобів.

За попередніми даними, стан постраждалих задовільний.

На місце аварії прибули правоохоронці та бригади швидкої допомоги. Постраждалим була надана перша медична допомога, їх відправили до лікарні міста Аджипаям.

Причини ДТП з'ясовуються.

Нагадаємо, що 20 жовтня, біля румунського міста Бранешть сталася аварія. Автобус з українцями, який їхав з Греції в Одесу, з'їхав з дороги і врізався в стовп, а після цього перекинувся. У салоні автобуса перебувало 46 українців. За даними місцевих ЗМІ, в аварії постраждало п'ять осіб.

Також РБК-Україна писало, що в Чехії в ДТП постраждали десять українців. Аварія сталася в ніч на 20 жовтня на дорозі в Брно. В автобусі, який вилетів з дороги і перекинувся, перебували 12 осіб. Серед постраждалих виявилося три жінки і сім чоловіків.

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