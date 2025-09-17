Рош ха-Шана в Умани: более 7 тысяч паломников уже в Украине, в городе вводят ограничения

Он отмечает, что в Украину уже прибыли около 7 тысяч паломников в составе организованных групп, а общее количество участников может достичь 30-35 тысяч, а по прогнозам полиции - даже до 50 тысяч.

По словам Демченко, паломников оформляют на границе в соответствии с действующим законодательством, а большинство следует организованными группами, что обеспечивает бесперебойное взаимодействие с госорганами и организациями, которые сопровождают переезд.

Усиленные меры безопасности

Городской совет Умани предупредил, что с 15 сентября в городе действуют усиленные меры безопасности:

правоохранители круглосуточно дежурят на улицах, вблизи культовых сооружений и ключевых объектов;

запрещена продажа алкоголя и пиротехники;

контроль за транспортом на въездах в город и регулирование движения на отдельных участках дорог.

Ограничение движения транспорта

Запрещен въезд: с трассы М-30 на улицы Деревянка и Ореховая, из села Родниковка - на улицу Павлова.

Проезд под усиленным контролем: с трасс М-30 и М-05 на улицы Деревянка, Интернациональная, Михайловская, Вокзальная, Освободителей; из сел Городецкое и Родниковка на улицы Городецкая, Максима Зализняка и Киевская.

Въезд на улицу Освободителей разрешен только паломникам-хасидам.

Отметим, Рош ха-Шана - это еврейский Новый год, один из важнейших праздников иудейского календаря. Он символизирует начало нового года, время для духовного переосмысления, молитвы и покаяния. Празднование длится два дня и сопровождается специальными молитвами, звучанием шофара (бараньего рога) и праздничными застольями с яблоками, медом и другими традиционными блюдами.